वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी लेकर जा चढ़ा शख्स, नीचे स्वास्थ्यकर्मी करते रहे इंतजार, Video Viral

oi-Love Gaur

पुडुचेरी, 29 दिसंबर: भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस की दहशत फैल रही है। इस बार कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा रखी है। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन की स्पीड पर फोकस करते हुए फिर से तेजी ला दी गई है। स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों के घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन को लेकर फैल रही भ्रांतियां के बीच लोग जान बूझकर टीके नहीं लगवा रहे हैं। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से भी एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Vaccine hesitancy at its peak!

"I will not take the vaccine, you can't get me",says a 40 year old man after climbing a tree @ Puducherry when the health dept. workers insisted him to take the #COVID19 jab.#vaccination#CovidIndia pic.twitter.com/1a8B5MdZb1