झारखंड में कोरोना का पहला मामला, विदेशी महिला निकली पॉजिटिव

रांची। देश में कोरोना के मामले में पिछले 24 घंटों में काफी तेजी देखने को मिली है। झारखंड में मंगलवार को कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में बीते दिन बड़ी मस्जिद से पकड़ी गई मुस्लिम महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 30 मार्च को रांची के हिंदपीढ़ी की मस्जिद से 24 लोगों को निकाला गया था। उनमें से एक में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।

झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि, कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाई गई महिला तबलीगी जमात से जुड़ी है। यह विदेशी महिला दिल्‍ली के निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात में शामिल होकर झारखंड आई है। यह महिला मलेशिया की रहने वाली है। 20 वर्षीय यह महिला मलेशिया से रांची पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला की जांच सोमवार को ही रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्रोस मैच की गई। इसके बाद रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव मिली।

अभी तक भारत में कुल 1251 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 102 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से हैं। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। निजामुद्दीन मजरक से एक दिन में 24 COVID-19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं।

A Malaysian national has tested positive for #Coronavirus in Jharkhand. She was sent to isolation at Khel Gaon from Hindpidi area, Ranchi: Health Secretary Jharkhand, Nitin Madan Kulkarni

This is the first COVID-19 positive case in Jharkhand. pic.twitter.com/A0L7EKp7fj