साउथ एक्टर दिलीप पहुंचे क्राइम ब्रांच ऑफिस, एक्ट्रेस से यौन उत्पीड़न मामले में हुए पेश

India

oi-Love Gaur

कोच्चि, 23 जनवरी: केरल हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस के साथ यौन उत्पीड़न के केस की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बड़ी राहत दी थी। वहीं अब कोर्ट के निर्देश पर साउथ एक्टर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे।

कोच्चि में रविवार को एक्टर दिलीप 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में अपने और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए केरल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार रविवार सुबह क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे।

Kochi, Kerala | Actor Dileep on Sunday morning reached the Crime Branch office as directed by the Kerala High Court for interrogation in a case registered against him and five others for allegedly threatening officials probing the sexual assault of an actress in 2017 pic.twitter.com/pO2rPICRVg