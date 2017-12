फूड वैन चलाने वाली महिला की मदद के लिए आगे आए आनंद महिंद्रा, जीता लोगों का दिल

नई दिल्ली। ट्विटर पर आपने लोगों को ट्रोल होते हुए कई बार देखा होगा। लोग ट्विटर पर एक दूसरे की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग ट्विटर पर सामने आते हैं जो दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, उनकी हौंसला बढ़ाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा ने किया है।

आनंद महिंद्रा मैंगलोर की एक महिला उद्यमी की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने एक फूड स्टॉल चलाने वाली महिला उद्यमी की न केवल तारीफ की बल्कि उन्हें उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि मैंगलोर की रहने वाली 34 साल की शिल्पा 'हल्ली माने रोटीज' का मोबाइल फास्ट फूड चलाती है। सिंगल मदर शिल्पा 2015 से मोबाइल फूड काउंटर चलाती है। उन्होंने अपने फूड काउंटर के लिए महिंद्रा बोलेरो को फूड ट्रक के तौर पर मोडीफाई किया, जिसे देखकर आनंद्र महिंद्रा भी हैरान रह गए।

I don’t think she wants or needs my charity. She is a successful entrepreneur. I am offering to invest in her expansion... https://t.co/1BSVcgHAtg

शिल्पा अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फूड वैन खरीदना चाहती है। शिल्पा ने साल 2015 में नई कार के लिए लोन लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे पैसों में से एक लाख रुपए निकाले और महिंद्रा बोलेरो पिक अप ट्रक खरीदी। उन्होंने उसे मोडीफाई करके फूड वैन के रूप में तैयार किया।

A terrific story of entrepreneurship to end the week with.At Mahindra,we call this a Rise story. Am so delighted the Bolero played a small role. Can someone reach her & tell her I will personally invest in her expansion by supplying a Bolero for the second outlet she’s planning? https://t.co/1J4fcLxdUg