महाराष्ट्र: फीस कम करने को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाई लाठी और मुक्के

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में अब शैक्षणिक शुल्क को कम से कम 30 प्रतिशत कम करने को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बुधवार को महाराष्ट्र के धुले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पालक मंत्री अब्दुल सत्तार के काफिले के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने मंत्री का काफिला रोक दिया जिससे वहां अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान अब्दुल सत्तार के सुरक्षाबलों को एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा।

मामले ने उस समय तूल पकड़लिया जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मुक्का बरसाते अब्दुल सत्तार की सुरक्षा में लगे एक कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्जन भर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के वाहन के सामने प्रदर्शन करने लगते हैं। इस बीच कई सुरक्षाकर्मी उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह रास्ता छोड़ने का नाम नहीं लेते। मंत्री के आगे से कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठी तक इस्तेमाल करना पड़ता है।

