Madras Eye क्या है ? तमिलनाडु में तेजी से फैल रहा है संक्रमण

Madras Eye infections in Tamil Nadu: तमिलनाडु में बड़ी तादाद में लोग इस समय 'मद्रास आई' की चपेट में हैं। यह आंखों का एक संक्रामक रोग है, जो बरसात के मौसम में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इस बार लौटते मानसून की वजह से प्रदेश में भारी बारिश हुई है और मद्रास आई के संक्रमण फैलने का यह बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसका उपचार करवा चुके हैं। सबसे अधिक बच्चे इससे पीड़त हो रहे हैं। डॉक्टरों ने इससे बचाव के उपाय बताए हैं और उसका पालन करने पर इस परेशान कर देने वाले रोग से सुरक्षा मिल सकती है।

English summary

Madras Eye :More than 1.5 lakh people have come under the grip of Madras eye infection in Tamil Nadu. Conjunctivitis is spreading rapidly in children