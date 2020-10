India

oi-Ankur Kumar

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में उनचुनावों के लिए वोटिंग में गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे सभी राजनीतिक दल जोरो-शोरों से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। राजनेता एक दूसरे पर निशाना साधने में भाषा की मर्यादा तक का ख्‍याल नहीं रख रहे। ऐसा ही हुआ है अशोक नगर में बीजेपी प्रत्‍याशी जजपाल सिंह जज्‍जी की रैली में। इस रैली में पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगला के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसा। उन्‍होंने दोनों को चुन्‍नू-मुन्‍नू बताते हुए कहा कि दोनों की विधानसभा चुनाव के दौरान हुईं रैलियों में 50-100 लोग ही आते थे।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से व्यक्तिगत चरित्र पता लगता है। गद्दार कौन है, कमलनाथ पहले अपने गिरेबां में छांकिए। पिछले चुनाव में आपने किसानों से कर्ज माफ का कर्जा किया था। दुग्ध उत्पादकों के लिए भी आपने वादा किया था। लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया।' बीजेपी महासचिव ने कहा, 'जब सिंधिया ने कमलनाथ से वादों को लेकर पूछा तो कमलनाथ जी उनको टालते गए।'

#WATCH | Chunnu and Munnu i.e. Digvijaya Singh and Kamal Nath could not manage to attract more than 100 people in their rallies during the last Assembly election: BJP general secretary Kailash Vijayvargiya pic.twitter.com/CV3aHPSlUu