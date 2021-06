लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले- मानसून सत्र के लिए संसद तैयार, सभी सांसद लें वैक्सीन की डोज

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 18 जून। कोरोना वायरस संकट पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त करने के लिए देशभर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच जुलाई-अगस्त में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर भी तैयारियां की जाने लगी हैं। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने एक बयान में कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों को टीका लगाया गया है और 445 सदस्यों ने खुद अपने सुविधानुसार कोविड वैक्सीन की डोज ली है। सांसदों का वैक्सीनेशन होना जरूरी है ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेष सदस्यों और कर्मचारियों का जल्द ही टीकाकरण किया जाएगा। हम संसद के कामकाज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद का मानसून सत्र चलेगा। सारी तैयारियां की गई हैं। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उन्हें 21 जून से डोज लगेगी। कोरोना काल में मानसून सत्र शुरू करने को लेकर ओम बिरला ने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडलीय उपसमिति करती है।

Secretariat employees have been vaccinated & 445 members have got themselves inoculated separately. The remaining members & employees will soon be vaccinated. We're constantly trying to increase the working & productivity of parliament: Lok Sabha Speaker Om Birla pic.twitter.com/1aZhG8oXKH