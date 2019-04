केजरीवाल की पत्नी के पास दो वोटर आईडी होने का दावा, कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का दावा करते हुए अदालत में अर्जी दी है। हरीश खुराना ने सोमवार को सुनीता केजरीवाल पर दो वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए तीस हजारी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनकी याचिका पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई कर सकता है।

खुराना ने कोर्ट में लगाई अपनी याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास दो वोटर कार्ड हैं, इनमें एक साहिबाबाद का, तो दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के सिविल लाइंस का है। खुराना ने कहा है कि किसी के पास एक ज्यादा वोटर कार्ड होना जनप्रतिनिधि कानून के तहत अपराध है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी, जिसमें उनके पति राष्ट्रीय संयोजक हैं, को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने दो अलग-अलग जगहों पर मतदाता सूची में अपना नाम रखा है।

AAP पर BJP का पलटवार, कहा- अरविंद केजरीवाल के पास हैं 3 वोटर कार्ड

हरीश खुराना ने एक स्क्रीन शॉट के जरिये उन वोटर कार्डों का पूरा विवरण एक ट्वीट के साथ शेयर भी किया है। ट्वीट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए यह भी लिखा है कि किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपना दामन देख लेना चाहिए।

Can u pls explain @ArvindKejriwal ji why ur wife Sunita Kejriwal is having 3 voter ids with her ? 1 from Delhi , 1 from UP and 1 from Bengal .

Before pointing finger on other first u should come clean .@BJP4Delhi @ManojTiwariMP @GautamGambhir @siddharthanbjp pic.twitter.com/i3g33sMOut