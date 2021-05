ओडिशा में लगाया गया 1 जून तक लॉकडाउन, वीकेंड में पूर्ण रूप से रहेगी बंदी

India

oi-Bhavna Pandey

भुवनेश्‍वर, 17 मई: कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर दिन लाखों नए कोविड मरीज सामने आ रहे है। ओडिशा राज्‍य भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए राज्‍य सरकार ने 19 मई से 1 जून की सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन में लॉकडान करने का ऐलान किया है। ओडिशा सरकार के आदेश के अनुसार सप्ताहांत पर शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

There shall be lockdown throughout the state from May 19th till 5 am of June 1st. There shall be a complete shutdown on weekends, starting 6 pm of Fridays till 5 am of Mondays: Government of Odisha pic.twitter.com/h9w7niG0cL