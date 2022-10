भारतीय वायुसेना में पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' शामिल, राजनाथ सिंह और IAF प्रमुख ने लिया हिस्सा

India

oi-Pallavi Kumari

जोधपुर, 03 अक्टूबर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में भारतीय वायु सेना में स्वदेशी रूप से विकसित पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) शामिल हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सोमवार को जोधपुर एयर बेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आईएएफ इस दौरान प्रेरण समारोह में एक 'सर्व-धर्म' प्रार्थना में भी शामिल हुए। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुश्मन की हवाई रक्षा को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है, इसमें काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्राइक समेत कई नई तकनीक है।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने मार्च 2022 में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने की मंजूरी दी थी। ये 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर 3387 करोड़ में खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए गए हैं और 5 भारतीय थल सेना में शामिल हुए हैं।

#WATCH | The first indigenously developed Light Combat Helicopters (LCH) inducted into Indian Air Force at Jodhpur, in the presence of Defence minister Rajnath Singh and IAF chief Air Chief Marshal VR Chaudhari pic.twitter.com/sh3fqkTprg

जानिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में?

-लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानि एलसीएच के निर्माताओं के मुताबिक एलसीएच दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है, जो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।

-इस स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्ट का नाम 'प्रचंड' रखा गया है।

-एलसीएच को 5.8-टन वर्ग के दोहरे इंजन, समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें कोपिलॉट वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर (WSO) भी है। LCH में ALH की भी खई खूबियां हैं।

I would be in Jodhpur, Rajasthan tomorrow, 3rd October, to attend the Induction ceremony of the first indigenously developed Light Comat Helicopters (LCH). The induction of these helicopters will be a big boost to the IAF’s combat prowess. Looking forward to it. pic.twitter.com/L3nTfkJx5A