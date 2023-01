'उनके जाने से दुखी हूं, BJP के निर्माण में उनकी अहम भूमिका', केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर किसने क्या कहा?

India

oi-Pallavi Kumari

Keshari Nath Tripathi passes away: पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता केशरी नाथ त्रिपाठी का रविवार सुबह उनके प्रयागराज स्थित आवास पर निधन हो गया। सांस फूलने की शिकायत के बाद वरिष्ठ नेता केशरी नाथ त्रिपाठी को हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ''श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी को उनकी सेवा और बुद्धि के लिए सम्मान दिया जाता था। वे संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने यूपी में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति।''

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, ''वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, प. बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांति!''

