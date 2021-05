केरल लॉकडाउन: सीएम पिनराई विजयन का ऐलान- कोई भी भूखा नहीं रहेगा, खाने का होगा बंदोबस्त

India

oi-Akarsh Shukla

तिरुवनंतपुरम, 07 मई। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है, रोजाना 4 लाख से अधिक मामलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना वायरस की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई राज्य ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझ रहा है। भारत का दूसरे सबसे प्रभावित राज्य केरल में संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को 38 हजार से अधिक मामले सामने आए जबकि 54 लोगों की मौत हुई। कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के लिए पिनराई विजयन सरकार ने कल यानी शनिवार से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है।

केरल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,460 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं जबकि 54 लोगों अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के साथ राज्य में कोरोना से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 5,682 पर पहुंच गया है वहीं, 4,02,650 सक्रिय मामले हैं। केरल में अब तक कुल 14,16,177 कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं, 26,662 लोग आज महामारी से जंग जीत कर अपने घर लौटे। केरल में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखेत हुए 8 मई से 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।

Nobody will go hungry during the lockdown. Next week onwards free food kits will be distributed for all families and guest workers. Food will be delivered to the needy from People's Restaurants and Community Kitchens through Local Self Government Institutions.