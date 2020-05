श्रमिक ट्रेन में महिला की मौत पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- ऐसी घटनाओं के बाद शर्म से झुक जाता है सिर

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए थे। जिसके बाद सरकार ने उनकी घर वापसी के लिए श्रमिक ट्रेनों का संचालन शुरू किया। हाल ही में गुजरात से बिहार लौट रही एक महिला की श्रमिक ट्रेन में मौत हो गई थी। जिसके बाद उस महिला के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि क्या प्रवासी हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं? जब आप एक बच्चे को उसकी मृत प्रवासी मां को जगाने की कोशिश करते देखते हैं तो दुख होता है। भूख और प्यास के कारण महिलाएं अपने बच्चों को खो रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेनों में खाने और पानी की व्यवस्था नहीं है। कोच को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, साथ ही उसमें टॉयलेट भी गंदे रहते हैं। इन सब घटनाओं के बाद हमें अपना सिर शर्म से झूका लेना चाहिए।

Are migrants not our responsibility ?

When you see a child trying to wake up his dead migrant mother

Mothers losing their children because of hunger and thirst

No food , no water in Shramik Specials

Foetid toilets and packed coaches

We should hang our heads in shame !