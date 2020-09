हाथरस मामले पर बोलीं कंगना रनौत, योगी जी रेपिस्ट के साथ हैदराबाद जैसा सुलूक करें

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) गैंगरेप पीड़िता की मौत और अंतिम संस्कार के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से इंसाफ की मांग की है। कंगना रनौत ने कहा है कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों को भी हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों जैसी सजा मिलनी चाहिए। हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपी 6 दिसंबर 2019 को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। हैदराबाद रेप 27 नवंबर 2019 की थी। हाथरस की वारदात 14 सितंबर, 2020 की है।

कंगना ने कहा- सीएम योगी पर है भरोसा

कंगना रनौत ने कहा, ''मुझे मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों को उसी जगह मारा गया था, जहां उन्होंने पीड़िता को रेप के बाद जलाया था। इस केस में भी हम वैसा ही चाहते हैं। हम उसी भावनात्मक, सहज और आवेगपूर्ण न्याय चाहते हैं।''

I have immense faith in @myogiadityanath ji, just how Priyanka Reddy rapists were shot dead on the very spot they raped and burnt her alive we want the same emotional, instinctive and impulsive justice for #HathrasHorror #HathrasHorrorShocksIndia