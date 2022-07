झारखंड में स्कूल का नाम बदलकर Urdu हाई स्कूल हुआ ! बवाल होने पर जांच की पहल

India

oi-Jyoti Bhaskar

लोहरदगा (झारखंड), 20 जुलाई : सरकारी स्कूल का नाम कथित तौर पर बदले जाने के विवाद में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने लोहरदगा जिले में प्राइमरी स्कूल का नाम बदलकर कथित तौर पर उर्दू हाई स्कूल करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। लोहरदगा के उपायुक्त (डीसी) डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा, ''मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।''

जानकारी के मुताबिक झारखंड के लोहरदगा जिले में एक सरकारी स्कूल का नाम कथित रूप से प्राथमिक स्कूल से बदलकर उर्दू हाई स्कूल कर दिया गया। इस मामले में भाजपा सांसद सुदर्शन भगत ने आवाज बुलंद की। विवाद बढ़ता देख झारखंड के शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।

Jharkhand | Education department orders inquiry after name of a govt school allegedly changed from primary school to Urdu high school in Lohardaga district

"Orders have been given to investigate the matter," says DC Dr Waghmare Prasad Krishna (19.07) pic.twitter.com/f98jIajUJQ