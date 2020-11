अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, मानवाधिकार का मुद्दा उठाया जाना चाहिए: BSF

India

नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में बार-बार किए जा रहे सीजफायर के उल्लंघन पर बीएसएफ (BSF) के महानिरीक्षक (आईजी) राजेश मिश्रा ने पाकिस्तानी सेना को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पड़ोसी देश के नापाक इरादों की निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाए जाने की मांग की है। राजेश मिश्रा ने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते घाटी के कई नागरिकों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पाकिस्तान ने सीमा पर सीजफायर उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी की है। हालांकि आज तक कभी पाकिस्तना अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हुआ और भारतीय सेना के वीर जवानों ने हमेशा पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 13 नवंबर को एक दिन में पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देते हुए बीएसएफ महानिरीक्षक राजेश मिश्रा ने कहा, सीमा पार से किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन के कारण कई नागरिकों को उनकी संपत्ति के अलावा कई और तरह का नुकसान झेलना पड़ा है।

Lot of harm was inflicted on civilians including damage to their properties. Issue of human rights violation should be raised: Rajesh Mishra, BSF IG, Kashmir on being asked if he has any message for international community over multiple ceasefire violations by Pakistan on Nov 13 pic.twitter.com/lRkEOYr7Bt