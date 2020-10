बेंगलुरु: IPL मैच में हो रही थी सट्टेबाजी, 2 गिरफ्तार, 21 लाख कैश बरामद

India

oi-Ankur Kumar

बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने आईपीएल में सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का पकड़ा है। इस मामले में दो सट्टेबाजों की गिरफ्तारी हुई है। केआर पुरम में छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों के पास से 10 लाख 5 हजार रुपए और 12 मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने बेंगलुरु के 4 अलग-अलग जगहों पर भी छापेमारी की है। इस तरह कुल बरामदगी 21 लाख रुपए है।

Rs 10,05,000 & 12 mobiles were seized from 2 accused during a raid in K R Puram where IPL matches betting was going on. Total of Rs 21 lakhs seized during raids conducted at 4 different places where betting was underway: City Crime Branch (CCB), Bengaluru Police #Karnataka pic.twitter.com/nGyRMIkBv9