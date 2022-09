INS Vikrant: कैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान को एकसाथ नापने की है तैयारी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 सितंबर: भारत ने आज अपना पहला स्वदेश एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया है। इंडियन नेवी के पास अब ऐसे दो जंगी जहाज हो चुके हैं। यानी हिंद महासागर या हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कहीं भी दुश्मन मुल्क अब समुद्री व्यापार में ना तो आसानी से किसी तरह की रुकावटें पैदा कर सकेंगे और ना ही अपने सैन्य मंसूबों को ही आगे बढ़ा पाएंगे। तथ्य ये है कि इन समुद्री इलाकों में पिछले कुछ समय से चीन ने अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा रखी हैं कि भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर अमेरिका तक को इसकी चिंता रही है। लेकिन, अब भारत ने ठान लिया है कि ड्रैगन हो या उसका कोई भी 'नाजायज' मित्र, अब मनमानी के दिन लदने वाले हैं।

English summary

India has presented its strong claim in the Indo-Pacific region by handing over the INS Vikrant aircraft carrier to the Navy. This is a big sign for China and Pakistan