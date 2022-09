INS Vikrant: ऐसे 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों की तैनाती, ये घातक एयरक्राफ्ट भी संभालेंगे मोर्चा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोचीन (केरल), 2 सितंबर: भारतीय नौसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ गई है। उसके जंगी बेड़े में स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। यूं तो स्वदेशी उपकरण और डिजाइनों से लैस यह एयरक्राफ्ट कैरियर तमाम खूबियों से भरा पड़ा है। लेकिन, यहां हम मुख्यतौर पर इसकी डेक पर तैनात होने वाले फाइटर जेट्स और युद्धक हेलीकॉप्टरों की बात करने जा रहे हैं। जिनके दम पर आने वाले समय में हिंद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यह जंगी जहाज दुश्मनों के होश ठंडे करके रख सकेगा।

English summary

INS Vikrant: In the coming times, this indigenous aircraft carrier will be equipped with some very special and deadly fighter jets for the country's enemies