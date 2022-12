Indian Railways: ट्रेन की बोगियों में ऊपर ढक्कन क्यों लगे होते हैं, यह कैसे काम करते हैं ? जानिए

भारतीय रेलवे की बोगियों के ऊपर ढक्कननुमा वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। जब ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है तो यह उसके अंदर का तापमान और नमी नियंत्रित करने का काम करता है, जो खिड़कियों से संभव नहीं है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

आपने ट्रेनों में सफर करने के दौरान छतों में लगे वेंटिलेटर जरूर देखे होंगे। कभी सोचा है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी उठता है कि खिड़कियां होने के बावजूद इसकी आवश्यकता क्यों रहती है। ऐसे में यह पता होना चाहिए कि जो काम छतों में लगे यह ढक्कन कर सकते हैं, वह खिड़कियां कभी नहीं कर सकतीं। इस वेंटिलेटर का काम है कोच के अंदर तापमान और नमी को नियंत्रित करना। जबकि, यह खिड़कियों के माध्यम से पूरी तरह से संभव नहीं है। खासकर ट्रेनों में जब भीड़ काफी बढ़ जाती है। भारत जैसे देश के लिए यह इसलिए भी महत्पूर्ण है, क्योंकि यहां रोजाना करीब ढाई करोड़ लोग ट्रेनों से सफर कर सकते हैं।

English summary

Indian Railways train have ventilators mounted on the top. It serves to control the temperature and humidity of the compartment. This is not possible through windows in crowded conditions