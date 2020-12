क्या रेलवे ने किसान आंदोलन के बीच सिर्फ सिखों को भेजें PM मोदी के कल्याणकारी योजना के ईमेल, IRCTC ने दिया जवाब

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बीच कई मीडिया खबरों में ये दावा किया जा रहा था कि भारतीय रेलवे की पीएसयू इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) से अपने 1.90 करोड़ ग्राहकों को एक ईमेल भेजा है। खबरों में दावा किया गया था कि इस ईमेल में सिख समुदाय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई थी। (PM Modi relationship with Sikhs) रिपोर्ट के मुताबिक से 8 से 12 दिसंबर के बीच IRCTC करीब 1.90 करोड़ ग्राहकों को ईमेल भेजे थे। सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से फैलने के बाद IRCTC ने इसपर अपना अधिकारिक जवाब दिया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि उन्होंने ईमेल किसी खास समुदाय को नहीं किया है। उन्होंने ये मेल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी को किया है।

खबरों में दावा किया जा रहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान आंदोलन को शांत करवाने के लिए ईमेल के द्वारा रेलवे का लाभ ले रही है। लेकिन इस रिपोर्ट को भारतीय रेलवे ने खारिज कर दिया है।

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपने अधिकारिक जवाब में कहा, मीडिया के एक हिस्से में एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि सरकार आईआरसीटीसी ईमेल के माध्यम से सिखों तक अपनी बात पहुंचा रही है। लेकिन हम ये सभी को सूचित करना चाहते हैं कि किसी भी विशेष समुदाय को कोई भी खास तरह का मेल नहीं भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट में आईआरसीटीसी की टिप्पणियों को सही ढंग से उद्धृत नहीं किया गया है।

This is not the first instance. Earlier also, such activities have been undertaken by IRCTC to promote government welfare schemes in the public interest: IRCTC https://t.co/MsP5OINoqP