विदेशों को निर्यात के बावजूद देश में जरूरत से ज्यादा गेहूं का भंडार, किसानों को भी मिल रहे बढ़िया दाम- केंद्र

नई दिल्ली। भारत में इस साल गेहूं उत्पादन पिछली बार की तुलना में कम रहने का अनुमान है। 10.95 कराेड़ टन के बजाय इस बार 10.50 करोड़ टन गेंहू-उत्पादन हाे सकता है। हालांकि, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कहा है कि, भारत में सालभर तक के लिए गेहूं का स्टॉक जरूरत की मात्रा से भी ज्यादा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, वर्तमान में एक वर्ष के लिए स्टॉक में गेहूं की मात्रा आवश्यकता से अधिक है।

English summary

Indian Govt says- We have more than the required quantity of wheat in stocks to sustain for the year, farmers getting good prices