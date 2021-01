गृह मंत्रालय का ऐलान, कल से मालदीव समेत इन पड़ोसी देशों में पहुंचेगी भारत में बनी वैक्सीन

India

नई दिल्ली। Indian corona vaccine supply in neighbour country भारत में कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी 3 जनवरी को दी गई थी। मंजूरी मिलने के बाद हमारे यहां पर टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और अब भारत अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन पहुंचाने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को 20 जनवरी से वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी।

सबसे पहले मालदीव पहुंचेगी भारत की वैक्सीन!

भारतीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि इन देशों से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए काफी अनुरोध किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन की सप्लाई सबसे पहले मालदीव में की जाएगी। इसी के साथ मालदीव में हमारा पहला पड़ोसी होगा, जिसे हमारी वैक्सीन मिलेगी। मालदीव समेत इन सभी देशों में भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को नियामक मानदंडों पर खरा पाया है।

Government of India has received several requests for the supply of Indian manufactured vaccines from neighbouring and key partner countries, supplies under grant assistance to Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar and Seychelles will begin from 20 January: MEA