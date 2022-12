भारतीय सेना को मिलेगी 'प्रलय' मिसाइल, जानें क्यों टेंशन में आ सकता है चीन ?

चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना को जल्द ही 'प्रलय' बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। यह स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।

अरुणाचल प्रदेश में तवांग की घटना के बाद भारत-चीन संबंध एक बार फिर से कठिन दौर से गुजर रहा है। क्योंकि, चीन ने अक्सर भारत के भरोसे को तोड़ने का ही काम किया है। इस बीच भारतीय सेना भी अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि सेना को स्वदेश में बनी 'प्रलय' मिसाइल मिलने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। दुश्मन के पांच सौ किलोमीटर तक के दायरे में यह मिसाइल कभी भी कहर ढा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह मिसाइल हवा में भी चकमा देने में सक्षम है और बीच में ही अपना रास्ता बदलकर नए टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।

