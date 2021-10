टीम इंडिया को सपोर्ट करने दुबई पहुंचे सुधीर, धोनी के फैन ने मांगी पाकिस्तान की जीत की दुआ

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अक्टूबर 24। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 5 साल के बाद भारत-पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला आज होने जा रहा है। इससे पहले ये दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप में आखिरी बार भिड़ी थीं, जहां पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। पूरे 2 साल के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं और अपनी-अपनी टीमों का हौंसला बढ़ाने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के फैन सुधीर भी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए दुबई पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का रिकॉर्ड जारी रहेगा और इस बार फिर से हम 2007 की जीत को दोहराएंगे, मैं पूरे उत्साह के साथ यहां टीम का हौसला बढ़ाने आया हूं।

Dubai | It's a high voltage match. Till now it's a record that we haven't lost against Pak. I am hoping that India will repeat the 2007 win (2007 ki Jeet India Karega repeat). I came here with full enthusiasm to cheer for Indian team: Sudhir, an Indian team supporter #INDvPAK pic.twitter.com/plTpp8T70p

धोनी के फैन ने मांगी पाकिस्तान की जीत की दुआ

वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैन मोहम्मद बशीर भी अपनी टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं दिल से दुआ करता हूं कि पाकिस्तान आज जीते और मुझे पूरा विश्वास है कि आज पाकिस्तान जरूर जीतेगा ताकि हमें भी जीत का जश्न मनाने का मौका मिले। आपको बता दें कि मोहम्मद बशीर भले ही पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे हों, लेकिन वो एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन हैं।

I am feeling happy that the #INDvPAK match is happening. From my heart, I pray that Pakistan should win but MS Dhoni is my favourite. I hope that Pakistan will win this time so that Pakistan people can also celebrate: Mohammad Bashir, a Pakistan team supporter pic.twitter.com/wmIcsr5mxk