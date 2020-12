चाबहार पोर्ट को लेकर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान करेंगे त्रिपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी ने दिया था प्रस्ताव

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच अगले हफ्ते 14 दिसंबर को त्रिपक्षीय वार्ता होगी। ये तीनों देश ईरान के चाबहार बंदरगाह के संयुक्त इस्तेमाल को लेकर बातचीत करेंगे। शनिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। ये वार्ता वर्चुअल तरीके से होगी और इस वार्ता में ईरान और उज्बेकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर और भारत के एक सचिव शामिल होंगे।

पीएम मोदी ने दिया था प्रस्ताव

आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्वावकत मिर्ज़ियोएव के साथ शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी ने कहा था कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए। इस प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार कर लिया।

व्यापारियों के लिए अवसर होंगे पैदा- विदेश मंत्रालय

इस त्रिपक्षीय वार्ता की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग करने के लिए उज्बेकिस्तान के हित का स्वागत करता है। मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता से व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे। खोलेगा। उज्बेकिस्तान के अलावा, अन्य मध्य एशियाई देशों ने भी बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। भारत इस मुद्दे पर क्षेत्रीय देशों के साथ निकट सहयोग करना चाहता है।

Chabahar port would open up economic opportunities for traders & business community of region. Besides Uzbekistan, other Central Asian countries have also shown interest in using the port. India seeks to cooperate closely with regional countries on this issue: MEA https://t.co/N8UJJFcqLi