India China face-off: नहीं बाज आ रहा China, अरुणाचल में आमने-सामने आए इंडो-चीन सैनिक

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर। एक बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी हुई है। यहां एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच घंटों संघर्ष की स्थिति बनी। रक्षा सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कुछ घंटों तक चली और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इसे सुलझा लिया गया है।

English summary

There was a face-off in Arunachal Sector last week between soldiers of India & China as there is a difference in perception of Line of Actual Control.