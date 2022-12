India-China face off: गलवान में क्यों हुई थी झड़प, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बताया

भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को झड़प क्यों हुई थी। इसको लेकर पूर्व पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे बड़ी जानकारी दी है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के गलवान में झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर यह झड़प हुई थी, वहां की ऊंचाई 1700 फीट थी। वहीं, अब इस पूरे मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा PP15 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, लेकिन चीनी सैनिक हमें पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था। हमें आने से रोकने के लिए, उन्होंने छोटी चौकी स्थापित की थी, जिस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई थी।

We've been always patrolling up to PP15,but they were trying to stop us from going to our traditional patrolling point.That was unacceptable. To stop us from coming, they'd established small outpost&we objected very vehemently: Ex-Army chief Gen MM Naravane (retd) on Galwan clash pic.twitter.com/P2uyMea7Dm