स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को किया संबोधित, थपथपाई केंद्र सरकार की पीठ

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने देश-विदेश में रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। राष्ट्रपति कोविंद ने आगे कहा, मैं हर माता-पिता से आग्रह करता हूं कि वे होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड काल में केंद्र की नीतियों और योजनाओं को लेकर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा, 'सरकार ने इस विशेष वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए कई योजनाओं का शुभारम्भ किया है। 'गगनयान मिशन' उन अभियानों में विशेष महत्व रखता है। हमारा लोकतन्त्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतन्त्र का मंदिर है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है।'

राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'महामारी की तीव्रता में कमी आई है लेकिन कोरोना-वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हर तरह के जोखिम उठाते हुए, हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें।'

It is a matter of great joy for me to wish all Indians, living in India and abroad, a very Happy Independence Day! This day has a special significance as it marks the beginning of the 75th year of India’s independence for which ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ is being celebrated.