सिर्फ आधार ना होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं कर सकते: UIDAI

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 15 मई: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी योजना या सेवा के लाभ के लिए आधार का होना जरूरी नहीं है। शनिवार को यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि कोविड महामारी के इस समय में, किसी को भी किसी सेवा या योजना के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास आधार नहीं है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी होने वाली आधार कार्ड में नागरिक की डेमोग्राफिक और बॉयोमेट्रिक जानकारी होती हैं। कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड को मांगा जाता है। इस समय जब देश के ज्यादातर हिस्से में लॉकडाउन है। ऐसे में कई जगहों से ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ लोगों को आधार ना होने के चलते सरकारी सहायता हासिल करने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद यूआईडीएआई ने साफ किया है कि आधार ना होने पर किसी योजना के लाभ से वंचित ना किया जाए।

वैक्सीन की दो डोज में अंतर बढ़ाने पर डॉक्टरों से बोले चिदंबरम- सरकार के जाल में ना फंसे

Coronavirus India Update: Delhi के Ramlila Ground बना 500 बेड का I CU Hospital | वनइंडिया हिंदी

कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है देश, ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस ने बीते दो महीने में लाखों जानें ले ली हैं। हर रोज कोरोना के तीन लाख से ज्यादा नए मामले देश में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी है कि भारत में कोविड-19 के बीते 24 घंटे में 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,890 लोगों की मौतें हुई हैं। देश में कोरोना से अब तक 2,66,207 लोगों की मौत हुई है। भारत में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 36,73,802 है। देश में अब तक कोरोना के कुल 2,43,72,907 मामले सामने आ चुके हैं।

English summary

In Covid pandemic circumstances no one shall be denied a benefit just because doesnt have an Aadhaar says UIDAI