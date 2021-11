कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले विशेषज्ञ, ऐसा हुआ तो इस पर वैक्सीन भी नहीं करेगी असर

India

नई दिल्ली, 27 नवंबर: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (B.1.1.529) को लेकर दुनियाभर में चिंताएं हैं। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशो में मिले इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 'वैर‍िएंट ऑफ कंसर्न' कहा है। भारत में भी इसको लेकर चिंताएं हैं। आईसीएमआर के चीफ एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि इस नए वैरिएंट को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है लेकिन इसे लेकर चिंता भी लाजिम है। उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशन में इस पर वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है।

आईसीएमआर के एपिडेमोलॉजी डिजीज डिविजन के हेड डॉ. एस पांडा ने ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर बात करते हुए कहा, इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी है, ये तो समय ही बताएगा कि वैक्सीन इस कितनी असरदार रहती है। वैसे भी वैक्सीन कई तरह की होती हैं। कुछ टीके वायरस के स्पाइक प्रोटीन की ओर निर्देशित होते हैं जो रिसेप्टर से जुड़ते हैं। इसलिए अगर परिवर्तन हुए, तो हो सकता है कि टीके इस पर प्रभावी ना हों।

उन्होंने कहा कि एमआरएनए टीके स्पाइक प्रोटीन और रिसेप्टर इंटरैक्शन की ओर डायरेक्टिड होते हैं। ऐसे में एमआरएनए टीकों को परखे जाने की जरूरत है लेकिन सभी टीके समान नहीं होते हैं। भारत में इस्तेमाल हो रहे कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे सिस्टम के लिए एक अलग तरह से इम्युनिटी बनाते हैं। केवल समय ही बताएगा कि अलग वेरिएंट के खिलाफ टीके किस तरह की इम्युनिटी पैदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ इस ओर बारीकी से जांच कर रहा है। कई चीजों को देखते हुए इसे वेरियंट ऑफ कंसर्न' घोषित किया गया है। अभी हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ और दिन हमें इंतजार करना चाहिए और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, इस पर भी नजर रखनी चााहिए।

नए वेरिएंट से चिंता में दुनियाभर के देश

दुनियाभर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट हैं। ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वैक्सीन लिए हुए लोगों के बीच भी तेजी से फैल सकता है। ऐसे में इसको लेकर चिंताएं हैं। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हॉन्ग कॉन्ग में इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओं ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है।

