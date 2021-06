Nisha-Karan Row: बोले करण मेहरा -' निशा मारती थी मुझे, सोचता था आत्महत्या कर लूं'

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 4 जून। टीवी एक्टर करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा रावल ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, जिसके बाद करण को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, टीवी सितारे भी करण और निशा को लेकर अलग-अलग बात कह रहे हैं। एक ग्रुप करण के साथ खड़ा है और एक ग्रुप निशा रावल के साथ , फिलहाल निशा रावल के सारे आरोपों को गलत और झूठा बताने वाले करण मेहरा ने कहा कि उनकी बीवी काफी उग्र और गर्म मिजाज की है, वो उसे नहीं मारते थे बल्कि वो उनसे मारपीट करती है।

English summary

Karan Mehra said, ‘Nisha has always been very aggressive and angry. I thought I had no right to live because of Nisha Rawal’s behavior.