हैदराबाद के आठवें निजाम मीर बरकत अली खान कौन थे और उनकी कितनी बीवियां थीं ? जिन्होंने तुर्की में ली अंतिम सांस

हैदराबाद के आठवें निजाम ने 89 साल की अवस्था में तुर्की में दम तोड़ दिया था। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार का इंतजाम हैदराबाद में हुआ। उन्होंने पांच शादियां की थीं। 1980 के दशक तक देश के सबसे अमीर शख्सियत थे।

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद के आठवें निजाम मीर बरकत अली खान की हाल ही में इस्तांबुल में मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म आजादी से पहले हुआ था और जब हैदराबाद रियासत भारत में विधिवत शामिल हुआ तो वह किशोरावस्था में थे। तब हैदराबाद के निजाम उनके दादा मीर उस्मान अली खान हुआ करते थे, जो देश में ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल थे। हैदराबाद रियासत के पास अकूत संपत्ति थी। जाहिर है कि रियासत तो चली गई, लेकिन संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने दादा के उत्तराधिकारी के तौर पर मीर बरकत अली खान के भी हाथ लगी थी। पिछले करीब एक दशक से वह तुर्की में ही रह रहे थे, जो उनका ननिहाल भी था और ससुराल भी। लेकिन, अपने बच्चों को उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए हैदराबाद में ही इंतजाम किया जाए।

English summary

Mir Barkat Alin Khan, the eighth Nizam of Hyderabad, has passed away in Istanbul, the capital of Turkey. He did five marriages in his life. He was the richest man in India till the 1980s