भाग्यश्री ने 7 बार 'मैंने प्यार किया' के लिए सूरज बड़जात्या को किया था मना, 'बोल्ड सीन' पर भी था एतराज

How did Bhagyashree become Suman of 'Maine Pyar Kiya': साल 1989 में रिलीज हुई सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' को शायद ही कोई हिंदी फिल्मी दर्शक भूल सकता है। इस फिल्म ने सफलता के कई इतिहास लिखे हैं तो वहीं इस फिल्म के जरिए रातों-रात दो सितारे भारतवासियों के दिलों पर राज करने लगे थे और वो दोनों सितारे थे एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री, जिन्होंने पर्दे पर 'प्रेम' और 'सुमन' का किरदार निभाया था। राजश्री की इस फिल्म में दोनो की मासूमियत पर लोग फिदा हो गए थे।

English summary

Bhagyashree, who shot to stardom with her debut film Maine Pyaar Kiya more than 30 years ago, has revealed that she had rejected director Sooraj Barjatya’s offer seven times. Read Interesting Facts.