बेंगलुरु में मुस्लिम महिला के साथ बाइक पर जा रहे हिंदू युवक की पिटाई, दो गिरफ्तार

India

oi-Vivek Singh

बेंगलुरु, 18 सितम्बर। बेंगलुरु में बाइक पर अपने साथ एक मुस्लिम महिला को ले जाने पर हिंदू युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में हिंदू युवक को दोबारा किसी मुस्लिम महिला के साथ नजर न आने की धमकी भी दी जा रही है। यही नहीं भीड़ ने युवक की पिटाई के बाद महिला से उसके घर वालों का नंबर लेकर उन्हें भी फोन कर उनके साथ अभद्रता की औऱ बाइक से जबरन उतारकर उसे ऑटोरिक्शा से घर भेजा।

Talibani gangs in India's IT capital Bengaluru, ruled by the BJP.

This Muslim woman returning home from her job was stopped by a Muslim mob for being given a ride by a Hindu colleague. @BlrCityPolice @DgpKarnataka pic.twitter.com/u9ey6TEXvj