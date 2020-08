मुंबई में आज आ सकती है हाई टाइड, लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने के लिए कहा गया

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। बीएमसी की ओर से मुंबई वासियों के लिए आज हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी की ओर से लोगों को कहा गया है कि वह समुद्र तट नहीं जाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वह समुद्र तट और अन्य निचले इलाकों के पास कतई ना जाएं क्योंकि आज मुंबई में दोपहर 12.47 बजे हाई टाइड आ सकती है। हाई टाइड 4.51 मीटर ऊंची हो सकती है, लिहाजा लोग समुद्र तट जाने से बचे।

मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सासना करना पड़ रहा है। पारेल ईस्ट इलाके में तेज बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है। सड़क पर इस कदर पानी भरा है कि बसें तक नहीं चल पा रही हैं और आधी डूब गई हैं। हर जगह पानी के जमाव की वजह से लोगों को पानी में चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 10 घंटों में मुंबई में 230 मिलिमीटर की बारिश दर्ज की गई है।

Maharashtra: Severe waterlogging in various parts of Mumbai following incessant rainfall in the city; visuals from Parel East.

More than 230 mm of rainfall recorded in Mumbai city in the last 10 hours, according to Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/JVhEWcICvK