PM मोदी ने मनाया मां का 100वां जन्मदिन, पैर पखारे और गिफ्ट में दी ये खास चीज, सामने आई फोटोज और वीडियो

oi-Pallavi Kumari

गांधीनगर 18 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज शनिवार 18 जून को अपना 100वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी के गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन का खास अंदाज में जन्मदिन भी मनाया है। पीएम मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उनकी पूजा की। सामने आई तस्वीरों में पीएम मोदी मां के पैर पखारते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने मां के लिए अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग भी लिखी है।

Took blessings of my mother today as she enters her 100th year... pic.twitter.com/lTEVGcyzdX

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar on her birthday today.

Heeraben Modi is entering the 100th year of her life today. pic.twitter.com/7xoIsKImNN