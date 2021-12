15-18 साल के एज ग्रुप के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक, 3 जनवरी से होगा टीकाकरण शुरू

India

नई दिल्ली, 27 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब 15 से 18 साल की उम्र वालों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एहतियाती खुराक (प्रिकॉशन डोज) भी 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले बुजुर्गों और हेल्थकेयर-फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। वहीं अब मंगलवार (28 दिसंबर) को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ 15-18 वर्ष की आयु के टीकाकरण, हेल्थ केयर-फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक (प्रिकॉशन डोज ) पर बैठक करेंगे। | आधिकारिक सूत्र के अनुसार बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे होगी।

Union Health Secy Rajesh Bhushan to conduct meeting with States/UTs chief secretaries and medical officers on vaccination of 15-18 years old & precaution dose to health care, frontline workers and for seniors above 60 with comorbidities: Official Sources