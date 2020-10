हाथरस मामला: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, सीताराम येचुरी और स्वरा भास्कर भी मौजूद

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। हाथरस मामले को लेकर अब देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार की शाम सैकंड़ों लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। हाथरस की घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी जंतर-मंतर पहुंची हैं। इस दौरान सीताराम येचुरी ने कहा, यूपी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

Delhi: CPM General Secretary Sitaram Yechury and CPI leader D Raja take part in a protest against #Hathras incident, at Jantar Mantar

Sitaram Yechury says, "The UP government has no right to stay in power. Our demand is that justice should be served." pic.twitter.com/sgZTpg0p61