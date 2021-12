Miss Universe 2021 हरनाज कौर संधू हो चुकी हैं 'बॉडी शेमिंग' की शिकार, खुद ही बयां किया था दर्द

India

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। आज भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। पूरा देश आज हरनाज कौर की सफलता पर इतरा रहा है और उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहा है। आपको बता दे कि ये खिताब जीतने वाली हरनाज तीसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले इस खिताब को साल 1994 में सुष्मिता सेन और साल 2000 में लारा दत्ता ने अपने नाम किया था।

English summary

Harnaaz Sandhu, who has been a victim of bullying and body shaming, has made India proud by winning the Miss Universe 2021 crown. here is deatails.