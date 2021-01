Happy Bday Bobby Deol: बहुत हसीन हैं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, बुरे दौर में भी नहीं छोड़ा एक्टर का साथ

Happy Birthday Bobby Deol: Meet his wife Tanya Deol, she is really charming: सिल्वर स्क्रीन पर 'बादल' बनकर प्रेम की 'बरसात' करके लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता बॉबी देओल का आज जन्मदिन है। जीवन के 52 साल पूरे करने वाले बॉबी जब पर्दे पर 'सोल्जर' बनकर आए तो सारी हसीनाओं के दिल बल्ले-बल्ले करने लगा था। मधुर मुस्कान, सधी अदाएगी, मस्त डांस और बेहतरीन एक्शन के बल पर बॉबी बहुत जल्दी ही अपने फैंस के 'हमराज' बन गए लेकिन 90 के दशक में बेहतरीन फिल्में करने वाले बॉबी देओल को अचानक ही काम मिलना बंद हो गया और कहा जाता है कि बॉबी के पास साल 2014 के बाद करीब चार साल तक एक भी फिल्म नहीं थी।

English summary

Actor Bobby deol turns 52 today, on his Birthday, Meet his wife Tanya Deol, she is really charming and beautiful, here is her pictures, please have a look.