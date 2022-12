गुजरात में मुस्लिम वोटरों ने BJP और AAP में किसे चुना ? चुनाव के बाद सर्वे ने चौंकाया

गुजरात में भाजपा को सभी जातियों में इस बार व्यापक समर्थन हासिल हुआ है। चुनाव के बाद हुए एक सर्वे से पता चला है कि मुसलमानों में उसकी लोकप्रियता घटी है। लेकिन, आम आदमी पार्टी से इस मामले में भी आगे है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात में चुनाव के बाद इस चीज का सर्वे किया गया है कि इस बार किस जाति-वर्ग और समुदायों के मतदाताओं ने किस दल के प्रति कितना समर्थन दिखाया है। यही नहीं विभिन्न आयु वर्ग के वोटरों में किस दल के प्रति ज्यादा रुझान दिखा है। इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि भाजपा ने लगभग सभी जाति- वर्गों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित किया है, लेकिन फिर भी विभिन्न जातियों, समुदायओं और आयु वर्गों से उसे मिले समर्थन में अंतर है। जैसे कि युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के वोटरों के बीच भाजपा की लोकप्रियता अप्रत्याशित देखी गई है, जो कि चुनाव से पहले के कुछ सर्वे से ठीक अलग है।

English summary

Gujarat:BJP's popularity among Muslim voters has decreased in elections. But, BJP has got more Muslim votes than Aam Aadmi Party. Congress is the first choice of Muslims in the state