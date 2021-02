सोशल मीडिया और OTT पर सरकार सख्त, जानिए नई गाइडलाइन्स पर फेसबुक ने क्या कहा

India

नई दिल्ली। भारत सरकार अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। सरकार के नए दिशा-निर्देशों पर फेसबुक के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम नए नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसी दिशा में अब सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को लिए तीन फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि अखबारों को प्रेस काउंसिल के कोड का पालन करना पड़ता है, टीवी को केबल एक्ट का लेकिन अभी तक ओटीटी के लिए कोई नियम नहीं हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जैसे ही नियम होने चाहिए।

Facebook is committed to people’s ability to freely and safely express themselves on our platforms. The details of rules like these matter and we will carefully study the new rules that were just published: Facebook Spokesperson on guidelines by Govt of India