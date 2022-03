गूगल मैप्स क्रैश होने से करोड़ों यूजर्स परेशान, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली, 19 मार्च: गूगल मैप्स गुरुवार शाम को अचानक क्रैश हो गया, जिस वजह से उसके करोड़ों यूजर घंटों परेशान रहे। हालांकि अब कंपनी ने गड़बड़ी को सुधार लिया है। जिस वजह से सारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गूगल की अन्य सेवाएं जैसे- जीमेल, क्रोम आदि भी काफी देर तक प्रभावित रहीं।

मामले में डाउनडेटेक्टर ने बताया कि गूगल मैप्स डाउन हो गया था और 12,000 से ज्यादा यूजर्स ने अमेरिका में इसके क्रैश होने की खबर दी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के 2000 यूजर्स ने नेविगेशन टूल में दिक्कत की बात कही। इसी तरह के हालात कनाडा में भी रहे, वहां के 1763 यूजर्स ने बताया कि गूगल मैप खोलने पर खाली पेज सामने आ रहा है।

वेबसाइट के मुताबिक गूगल मैप की सेवा काफी देर तक भारत में भी प्रभावित रही, जिस वजह से करोड़ों लोग इधर-उधर भटकते रहे। इस दौरान ओला, उबर जैसे टैक्सी सेवा प्रदाताओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर काम गूगल मैप पर ही निर्भर रहता है। 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि दुनियाभर में एक बिलियन से ज्यादा लोग एक महीने में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं।

Google Maps is down and now we have to read road signs like some kind of caveman pic.twitter.com/eWEaRjILxF — Mr. Squatchski (@MRoboski) March 18, 2022

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

वहीं दूसरी ओर गूगल मैप के क्रैश की खबर सोशल मीडिया पर अब फैली है, जिस वजह से वहां पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक शख्स ने ट्वीट कर लिखा कि ये पहला मौका है मेरी जिंदगी में, जब गूगल मैप क्रैश हुआ है, इस पर दूसरे यूजर ने लिखा कि अब हमे कौन घर पहुंचाएगा।

Google Maps is down for the first time in my life — The Fresh Princess (@OhemaAmaA) March 18, 2022

