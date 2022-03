Good News: 30 जून से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा, जानिए खास बातें

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 मार्च। 'बाबा बर्फानी' के भक्तों के लिए बड़ी खबर है, इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी। इस बात का फैसला श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस यात्रा के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। तय मानक के मुताबिक ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर रक्षाबंधन यानी कि 11 अगस्त को खत्म होगी।

खास बातें

English summary

Amaranth Yatra to start from June 30th, 2022, with all covid protocols in place & culminate, as per the tradition, on the day of Raksha Bandhan.