कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था धड़ाम, वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में आई 7.3 % की गिरावट

नई दिल्ली, मई 31। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर काफी नाकारात्मक असर पड़ा है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी का आंकड़ा जारी किया है। जीडीपी में 7.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 1.6 फीसदी बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से इसे नीचे ला दिया है।

पिछले वित्त वर्ष में ये था आंकड़ा

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी 4.0 फीसदी रही थी। सरकारी डेटा के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.6 फीसदी रही है। चौथी तिमाही की ग्रोथ पिछली 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी से बेहतर रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी है।

