भारत आने वाले विदेशी पत्रकारों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, परिवार सहित मिलेगा वीजा

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत सरकार ने विदेशी पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए आज (18 अगस्त) एक विशेष ऐलान किया है। सरकार ने विदेशी पत्रकारों को वैध पत्रकार वीजा (जे-1) पर परिवार सहित भारत आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों की अधिक श्रेणियों के वीजा और यात्रा प्रतिबंधों की आवश्यकता पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार वीजा (J-1) रखने वाले विदेशी नागरिकों और उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश करने के लिए J-1X वीजा रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन विदेशी नागरिकों के पास J1 या J-1X वीजा हैं लेकिन वह निलंबित हो गए है तो उन वीजा को भी तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो नया वीजा पाने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है।

Foreign nationals holding Journalist (J-1) visa & their dependents holding J-1X visa permitted to enter India. If they have J1 or J-1X visas, which are suspended, such visas stand restored with immediate effect. Fresh visas may be obtained if validity of such visas expired: MHA