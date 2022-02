'मातृभूमि में आपका स्वागत है!' यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर मुंबई पहुंची पहली फ्लाइट

India

मुंबई, 26 फरवरी: रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करके पहली फ्लाइट मुंबई पहुंची है। यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई पहुंच गई है। भारतीय छात्रों के विमान ने शनिवार दोपहर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी, जो अब मुंबई एयरपोर्ट पर उतर गई। इस दौरान यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का मुंबई हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया।

Russia Ukraine War: यूक्रेन में फंसे 219 Indians का Romania से Mumbai रेस्क्यू | वनइंडिया हिंदी

Union Minister Piyush Goyal welcomes Indian students evacuated from Ukraine at Mumbai Airport pic.twitter.com/eqUfOuViyw

Welcome back to the motherland!

Glad to see the smiles on the faces of Indians safely evacuated from Ukraine at the Mumbai airport.

Govt. led by PM @NarendraModi ji is working relentlessly to ensure safety of every Indian. pic.twitter.com/fjuzjtNl9r