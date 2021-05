आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम के HPCLप्लांट में लगी भीषण आग पर पाया काबू, प्रशासन ने ली राहत की सांस

India

oi-Love Gaur

विशाखापट्टनम, मई 25: आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के एचपीसीएल प्लांट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे के बाद प्लांट इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गुई है। हालांकि अभी यह सामने नहीं आया है कि आग लगने के क्या कारण है।

हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में आग लगने की घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी ऐश्वर्या रस्तोगी ने बताया कि खबर मिली है कि यूनिट-3 के प्लांट में धमाका हुआ। मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौजूद रही।

Andhra Pradesh: Fire breaks out at HPCL plant in Visakhapatnam. District fire tenders being rushed to the spot. The cause of the incident yet to be ascertained. Details awaited. pic.twitter.com/n8JNfEqslx